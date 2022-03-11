Артистка опублікувала кілька промовистих фотоколажів, де порівняла стиль життя та цінності українців і росіян. В одному з порівнянь вона навіть згадала вже легендарного голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

До слова Ваші діти проклянуть вас, – Санта Дімопулос про росіян, що "ховаються за сталінськими гаслами"

Чим українці відрізняються від росіян

Росіяни – стоять в черзі у "Мак", а українці – у черзі в територіальну оборону;

– стоять в черзі у "Мак", а – у черзі в територіальну оборону; Росіяни – гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а українці – як робити коктейль Молотова;

– гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а – як робити коктейль Молотова; Росіяни скаржаться, що падає рубль, а українці – що в теробороні немає місць;

скаржаться, що падає рубль, а – що в теробороні немає місць; Росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а українці – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу;

плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу; Росіяни – обрали рабство, а українці – свободу.

Країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка,

– підсумувала підбірку артистка цитатою Кіма.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Фанати Alyona Alyona бурхливо відреагували на фотодобірку реперки та навіть запропонували власні відмінності народів на тлі війни Росії з Україною: