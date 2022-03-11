Артистка опублікувала кілька промовистих фотоколажів, де порівняла стиль життя та цінності українців і росіян. В одному з порівнянь вона навіть згадала вже легендарного голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
До слова Ваші діти проклянуть вас, – Санта Дімопулос про росіян, що "ховаються за сталінськими гаслами"
Чим українці відрізняються від росіян
- Росіяни – стоять в черзі у "Мак", а українці – у черзі в територіальну оборону;
- Росіяни – гуглять, як обійти блокування Apple Pay в країні, а українці – як робити коктейль Молотова;
- Росіяни скаржаться, що падає рубль, а українці – що в теробороні немає місць;
- Росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, а українці – слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу;
- Росіяни – обрали рабство, а українці – свободу.
Країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка,
– підсумувала підбірку артистка цитатою Кіма.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Фанати Alyona Alyona бурхливо відреагували на фотодобірку реперки та навіть запропонували власні відмінності народів на тлі війни Росії з Україною:
- "А ще на тризубці написано слово "Воля";
- "Гімн наш правдивий на всі 100%, у москалів же брехня брехнею помазана...";
- "І таких порівнянь можна писати тисячі... Ми дві різні нації, ніколи не були і не будемо братніми народами! Україна переможе! Слава Україні! Смерть окупантам!";
- "Відрізняємось тим,що ми нація,а вони біомаса, яка займає певну територію";
- "У нас всі військові кіборги, а в них – х**борги";
- "Вони тікають від одного "амоновця", у той час, коли наш народ зупиняє танки, БТР голими руками. Ми різні";
- "Гуглять, як збити літак окупанта, не маючи зброї";
- "Їх багато, а ми могутні!"