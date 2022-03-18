Существует мнение, что через 21 день у людей формируется привычка. Репер Alyona Alyona оригинально рассказала о новых привычках украинцев.
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Alyona Alyona составила список привычек украинцев
По мнению исполнительницы, за три недели войны практически каждый украинец привык начинать день с общения с родными. Также за 21 день украинский народ научился быстро собираться в укрытие, но уже вечером засыпать с мыслями о победе.
Привычки украинцев по версии Alyona Alyona
- 7:30 – "Написать родным "Как ты?"",
- 9:42 – "Задонатить деньги фонду",
- 11:59 – "Посмотреть новости и злиться на Путина",
- 12:00 – "Посмотреть Арестовича и успокоиться",
- 15:11 – "Мечтать, что будешь делать после войны",
- 18:37 – "Собираться в укрытие за 3 минуты",
- 22:02 – "Засыпать с гордостью за свою страну и с верой в победу".
Alyona Alyona показала привычки украинцев:
Добавим, ранее реперка наглядно демонстрировала, почему украинцы и россияне совершенно разные.