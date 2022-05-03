Злату Огнєвіч знову переслідують: "Він був у житловому комплексі, де я живу"

3 травня 2022 , 14:10
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Джерело:

інстаграм Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч вкотре потерпає від переслідувань чоловіка, на якого вже раніше заявляла у поліцію. Днями вона побачила його в житловому комплексі, де мешкає.

Той чоловік – Вадим Лебідь і він вже три роки стежить за співачкою. Взимку артистка написала на нього заяву у поліцію, але це не подіяло, оскільки він продовжує переслідування. 

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Злату Огнєвіч знову переслідують

В інстаграм-сторіз артистка повідомила, що днями помітила переслідувача біля житлового комплексу, де розташований будинок, в якому вона мешкає. Злата наголосила, що й надалі боротиметься за те, щоб чоловік відповів перед правосуддям та припинив втручатися в її життя. 

Сьогодні він знову з'явився у житловому комплексі, де я живу. Чекаю на нагоду продовжити справу, яка наразі чекає на судове рішення. Через те, що зараз війна, цією справою наразі ніхто не може зайнятися,
– розповіла виконавиця.

Огнєвіч додала, що чоловік постійно набридає їй у соціальних мережах. Оскільки зірка не відповідає, то він починає засипати її образами. 


Злату Огнєвіч знову переслідують / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Виявилося, що Вадим Лебідь був водієм служби таксі Bolt. Злата звернулася до представників служби, зазначивши, що цей водій є небезпечним для пасажирів. Їй відповіли, що обмежили доступ Вадиму до платформи, а також готові співпрацювати у цій справі з поліцією. 

Переслідування Злати Огнєвіч: що відомо

Автор: Христина Кобак