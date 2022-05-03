Той чоловік – Вадим Лебідь і він вже три роки стежить за співачкою. Взимку артистка написала на нього заяву у поліцію, але це не подіяло, оскільки він продовжує переслідування.

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Злату Огнєвіч знову переслідують В інстаграм-сторіз артистка повідомила, що днями помітила переслідувача біля житлового комплексу, де розташований будинок, в якому вона мешкає. Злата наголосила, що й надалі боротиметься за те, щоб чоловік відповів перед правосуддям та припинив втручатися в її життя.

Сьогодні він знову з'явився у житловому комплексі, де я живу. Чекаю на нагоду продовжити справу, яка наразі чекає на судове рішення. Через те, що зараз війна, цією справою наразі ніхто не може зайнятися,

– розповіла виконавиця.

Огнєвіч додала, що чоловік постійно набридає їй у соціальних мережах. Оскільки зірка не відповідає, то він починає засипати її образами.



Злату Огнєвіч знову переслідують / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Виявилося, що Вадим Лебідь був водієм служби таксі Bolt. Злата звернулася до представників служби, зазначивши, що цей водій є небезпечним для пасажирів. Їй відповіли, що обмежили доступ Вадиму до платформи, а також готові співпрацювати у цій справі з поліцією.

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