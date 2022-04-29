Нову композицію молодий артист презентував у рамках авторського культурного проєкту "Твої Вірші, Мої Ноти". Нещодавно він випускав трек "Радісно/Страшно" за участю Лілу45, за основу якого був взятий вірш Гео Шкурупія.

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Тепер Артем запрошує слухачів зануритись у творчість поета-містика Богдана-Ігоря Антонича, яку ретранслює через свій музичний світогляд. В описі до нового відео зазначається, що творчість поета характеризується "міфософічним ставленням до природи, монументальними образами космосу і океанічних стихій, сплетінням фантастичних і реалістичних мотивів". Відтак рядки вірша "До весни" відгукнулись Пивоварову, адже у 2022 році українці проживають зовсім незвичну весну, яка, здається, може бути тільки в страшному сні, тільки в ілюзіях. Йдеться про російсько-українську війну, яку розпочала Росія.

У відеокліпі та записі пісні взяла участь Злата Огнєвіч, батько якої працює на фронті військовим медиком. Сама ж артистка їздить Україною та виступає перед військовими, аби підтримати їхній бойовий дух.

Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч – До весни: дивитись відео онлайн

Текст пісні "До весни":

Приспів:

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Куплет:

Направо льон і знову льон наліво,

Дібровою весілля йде, і скрипки ті...

Направо льон і знову льон наліво

До весни

До весни

Приспів:

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла