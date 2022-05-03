Этот мужчина – Вадим Лебедь и он уже три года следит за певицей. Зимой артистка написала на него заявление в полицию, но это не возымело действия, поскольку он продолжает преследование.

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Злату Огневич снова преследуют В инстаграм-сторезе артистка сообщила, что на днях заметила преследователя возле жилого комплекса, где расположен дом, в котором она проживает. Злата подчеркнула, что и дальше будет бороться за то, чтобы мужчина ответил перед правосудием и прекратил вмешиваться в ее жизнь.

Сегодня он снова появился в жилом комплексе, где я живу. Жду возможности продолжить дело, которое ожидает судебное решение. Из-за того, что сейчас война, этим делом пока никто не может заняться,

– рассказала исполнительница.

Огневич добавила, что мужчина постоянно надоедает ей в социальных сетях. Поскольку звезда не отвечает, он начинает засыпать ее образами.



Злату Огневич снова преследуют / Скриншот инстаграм-сториз певицы

Оказалось, что Вадим Лебедь являлся водителем службы такси Bolt. Злата обратилась к представителям службы, отметив, что этот водитель опасен для пассажиров. Ей ответили, что ограничили доступ Вадима к платформе, а также готовы сотрудничать по этому делу с полицией.

Преследование Златы Огневич: что известно