Злата Огнєвіч про артистів за кордоном і те, як планує заробляти: "Називаю речі своїми іменами"

Відома українська співачка Злата Огнєвіч висловилась про артистів, які пересиджують війну за кордоном. Також вона зізналась, що планує заробляти кошти на концертах, але більшу частину жертвувати для українців.

Виконавиця Злата Огнєвіч нещодавно іронічно висловилась про артистів, які повернулися до України лише нещодавно, після кількох місяців за кордоном. Вона пояснила, чому сама не виїжджала з країни.

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Злата Огнєвіч про артистів за кордоном

Я підколола тих артистів, які були за кордоном і тільки зараз вирішили повертатися. Я також була за кордоном, але цілеспрямовано для благодійних концертів. Мій дім в Україні, я зараз хочу бути тут, так розділяти ці темні часи зі своїм народом. Я не можу звідси поїхати. Ми ризикуємо, але і бійці ризикують. Наші бійці не бояться, і я не хочу боятися,

– заявила Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що не могла не обійтися без сарказму. Вона також підкреслила, що не називала імен і не зверталась до певних зірок (Монатіка, Олі Полякової, Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої), адже не хоче, щоб їх критикували.

"Ну їм страшно, а що лише артистам страшно? Страшно мамам, що виїхали. Але підколоти, то святе. Ну як без сарказму у цьому житті? Не треба приписувати мені того, що в сторіз не було. Я не називала конкретних імен і не хочу, щоб на вибіркових артистів спускали собак. Багато артистів різних ешелонів і таке інше були за кордоном, і вони там перебувають і навіть ще не повертались", – сказала Огнєвіч.

Як Огнєвіч планує заробляти

Інтерв'юер Слава Дьомін також підняв тему заробітку, адже більшість артистів дає лише благодійні концерти. Злата Огнєвіч зізналась, що хоче поїхати в тур, щоб заробити гроші собі для життя та на зарплату команді.

"Є благодійні концерти. Якщо ми кажемо що це благодійний концерт, то я на нього приїжджаю, зібрала кошти, всі кошти до копійки відправляю волонтерові, і він розподіляє гроші. Є інша історія, яка буде зараз у мене. Я їду Україною, думаю, що такі концерти відбудуться в Європі та Америці згодом. Я називаю речі своїми іменами – значну частину коштів надсилаю на підтримку України – це можуть бути діти-переселенці, ЗСУ, мій знайомий-волонтер, з яким я давно співпрацюю. Але з цих концертів я заплачу гонорар своєму бенду, за те, що він працює і грає, я вважаю, що це нормально", – пояснила артистка.

Я не буду брати значну частину гонорару – умовно кажучи, візьму на те, щоб було за що поїсти. Я хочу, щоб у моєї команди була зарплата, і вважаю, що нормально про це говорити. Я не планую купівлю машини, квартири чи шопінг – планую максимально зароблені кошти віддати на допомогу Україні,

– додала Злата.

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