Исполнительница Злата Огневич недавно иронически высказалась об артистах, которые вернулись в Украину только недавно, после нескольких месяцев за границей. Она объяснила, почему сама не уезжала из страны.

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Злата Огневич об артистах за границей

Я подколола тех артистов, которые были за границей, и только сейчас решили возвращаться. Я тоже была за границей, но целенаправленно для благотворительных концертов. Мой дом в Украине, я сейчас хочу быть здесь, да разделять эти темные времена со своим народом. Я не могу отсюда уехать. Мы рискуем, но и бойцы рискуют. Наши бойцы не боятся, и я не хочу бояться,

– заявила Злата Огневич.

Певица добавила, что не могла не обойтись без сарказма. Она также подчеркнула, что не называла имен и не обращалась к определенным звездам (Монатика, Оле Поляковой, Тине Кароль, Наде Дорофеевой), ведь не хочет, чтобы их критиковали.

"Ну им страшно, а что только артистам страшно? Страшно выехавшим мамам. Но подколоть, это святое. Ну как без сарказма в этой жизни? Не надо приписывать мне того, что в сториз не было. Я не называла конкретных имен и не хочу, чтобы на выборочных артистов спускали собак. Многие артисты разных эшелонов и так далее были за границей, и они там находятся и даже еще не возвращались", – сказала Огневич.

Как Огневич планирует зарабатывать

Интервьюер Слава Демин также поднял тему заработка, ведь большинство артистов дает только благотворительные концерты. Злата Огневич призналась, что хочет поехать в тур, чтобы заработать себе деньги для жизни и на зарплату команде.

"Есть благотворительные концерты. Если мы говорим, что это благотворительный концерт, то я на него приезжаю, собрала средства, все средства к копейке отправляю волонтеру, и он распределяет деньги. Есть другая история, которая будет сейчас у меня. Я еду по Украине, думаю, что такие концерты состоятся в Европе и Америке со временем. Я называю вещи своими именами – значительную часть средств присылаю в поддержку Украины – это могут быть дети-переселенцы, ВСУ, мой знакомый-волонтер, с которым я давно сотрудничаю, но с этих концертов я заплачу гонорар своему бенду, за то, что он работает и играет, я считаю, что это нормально", – объяснила артистка.

Я не буду брать значительную часть гонорара – условно говоря, возьму на то, чтобы за что было поесть. Я хочу, чтобы у моей команды была зарплата и считаю, что нормально об этом говорить. Я не планирую покупку машины, квартиры или шоппинг – планирую максимально заработанные средства отдать на помощь Украине,

– добавила Злата.

Полное интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн