Виконавиця Злата Огнєвіч нещодавно іронічно висловилась про артистів, які повернулися до України лише нещодавно, після кількох місяців за кордоном. Вона пояснила, чому сама не виїжджала з країни.

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Злата Огнєвіч про артистів за кордоном

Я підколола тих артистів, які були за кордоном і тільки зараз вирішили повертатися. Я також була за кордоном, але цілеспрямовано для благодійних концертів. Мій дім в Україні, я зараз хочу бути тут, так розділяти ці темні часи зі своїм народом. Я не можу звідси поїхати. Ми ризикуємо, але і бійці ризикують. Наші бійці не бояться, і я не хочу боятися,

– заявила Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що не могла не обійтися без сарказму. Вона також підкреслила, що не називала імен і не зверталась до певних зірок (Монатіка, Олі Полякової, Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої), адже не хоче, щоб їх критикували.

"Ну їм страшно, а що лише артистам страшно? Страшно мамам, що виїхали. Але підколоти, то святе. Ну як без сарказму у цьому житті? Не треба приписувати мені того, що в сторіз не було. Я не називала конкретних імен і не хочу, щоб на вибіркових артистів спускали собак. Багато артистів різних ешелонів і таке інше були за кордоном, і вони там перебувають і навіть ще не повертались", – сказала Огнєвіч.

Як Огнєвіч планує заробляти

Інтерв'юер Слава Дьомін також підняв тему заробітку, адже більшість артистів дає лише благодійні концерти. Злата Огнєвіч зізналась, що хоче поїхати в тур, щоб заробити гроші собі для життя та на зарплату команді.

"Є благодійні концерти. Якщо ми кажемо що це благодійний концерт, то я на нього приїжджаю, зібрала кошти, всі кошти до копійки відправляю волонтерові, і він розподіляє гроші. Є інша історія, яка буде зараз у мене. Я їду Україною, думаю, що такі концерти відбудуться в Європі та Америці згодом. Я називаю речі своїми іменами – значну частину коштів надсилаю на підтримку України – це можуть бути діти-переселенці, ЗСУ, мій знайомий-волонтер, з яким я давно співпрацюю. Але з цих концертів я заплачу гонорар своєму бенду, за те, що він працює і грає, я вважаю, що це нормально", – пояснила артистка.

Я не буду брати значну частину гонорару – умовно кажучи, візьму на те, щоб було за що поїсти. Я хочу, щоб у моєї команди була зарплата, і вважаю, що нормально про це говорити. Я не планую купівлю машини, квартири чи шопінг – планую максимально зароблені кошти віддати на допомогу Україні,

– додала Злата.

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