Украинская певица Злата Огневич в инстаграм-сториз показалась в изысканном образе. Звезда сходила на закрытую вечеринку для блогеров в столичном ресторане.

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Злата Огневич на вечеринке с Тарапатой

Исполнительница поделилась, что решила выйти в свет, чтобы изменить картинку и улучшить нравственное самочувствие. Заодно она увиделась с участником "Холостячки" Максимом Тарапатой – ее хорошим другом.

"Немного смогла переключиться, увидеть давних знакомых, своего друга Макса Тарапату. В последние дни сильно накрывало морально, и за свое нытье стало стыдно. У меня же все хорошо по факту. Да, свет периодически, но он же есть. У меня есть дом, кровать, горячая вода, отопление, и мне стыдно ныть. Просто все происходящее обстрелы и последствия - морально давит", – поделилась Злата Огневич.



Злата Огневич на вечеринке / Фото с инстаграм-сториз

Максим Тарапата в свою очередь поделился, что сейчас важно отдыхать, но в меру. Он рассказал, что 50% средств по авторским коктейлям пойдут на ВСУ.

"Вопрос отдыха очень тонкий. Главное, во всем мера. Особенно сейчас. И если вы решили немного расслабиться, то лучше это делать там, где от этого есть польза".



Макс Тарапата о вечеринке / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что недавно звезда отвечала на вопрос о личной жизни. Злата неоднозначно призналась, есть ли у нее отношения. "Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время".