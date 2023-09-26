Замість мене співав гітарист, – Злата Огнєвіч розсмішила історією зі свого концерту
Джерело:Злата Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч розповіла про курйозний інцидент на своєму концерті. Зірка просто під час виступу забула свою пісню. Вона не змогла згадати жодного слова, тому замість неї співав гітарист разом з глядачами.
В інстаграм-сторіс Огнєвіч розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилася зі нею декілька років тому у Львові. Зірка забула текст з пісні.
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Після концерту Злата вийшла на сцену заспівати на біс. Але, за її словами, вона раптово забула слова та мелодію пісні.
Я вийшла на сцену співати останню пісню і зрозуміла, що не можу пригадати з неї жодного слова. Я навіть забула мелодію. Не просто куплет, чи фразу, а цілу мелодію, усі слова. Зі мною просто сталася амнезія,
– заявила Огнєвіч.
Артистці допоміг гітарист, який співав замість неї разом з глядачами, а вона лише підспівувала: "На-на-на".
"Це був реально провал! Це було вперше і востаннє. Я повторюю цю пісню, щоб більше так не осоромитися", – зауважила Злата.
Злата Огнєвіч розповіла про курйозну ситуацію / Скриншот з її інстаграм-сторіс
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