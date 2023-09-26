В інстаграм-сторіс Огнєвіч розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилася зі нею декілька років тому у Львові. Зірка забула текст з пісні.

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Після концерту Злата вийшла на сцену заспівати на біс. Але, за її словами, вона раптово забула слова та мелодію пісні.

Я вийшла на сцену співати останню пісню і зрозуміла, що не можу пригадати з неї жодного слова. Я навіть забула мелодію. Не просто куплет, чи фразу, а цілу мелодію, усі слова. Зі мною просто сталася амнезія,

– заявила Огнєвіч.

Артистці допоміг гітарист, який співав замість неї разом з глядачами, а вона лише підспівувала: "На-на-на".

"Це був реально провал! Це було вперше і востаннє. Я повторюю цю пісню, щоб більше так не осоромитися", – зауважила Злата.



Злата Огнєвіч розповіла про курйозну ситуацію / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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