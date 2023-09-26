В інстаграм-сторіс Огнєвіч розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилася зі нею декілька років тому у Львові. Зірка забула текст з пісні.
Цікаво Хоче знову повернутися на сцену: відома співачка вразила суддів на шоу "Голос країни-13"
Після концерту Злата вийшла на сцену заспівати на біс. Але, за її словами, вона раптово забула слова та мелодію пісні.
Я вийшла на сцену співати останню пісню і зрозуміла, що не можу пригадати з неї жодного слова. Я навіть забула мелодію. Не просто куплет, чи фразу, а цілу мелодію, усі слова. Зі мною просто сталася амнезія,
– заявила Огнєвіч.
Артистці допоміг гітарист, який співав замість неї разом з глядачами, а вона лише підспівувала: "На-на-на".
"Це був реально провал! Це було вперше і востаннє. Я повторюю цю пісню, щоб більше так не осоромитися", – зауважила Злата.
Злата Огнєвіч розповіла про курйозну ситуацію / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Курйози на концертах зірок: останні новини
- Нещодавно співачка Анна Трінчер теж втрапила у курйозну ситуацію. Зірка виступала на високих підборах, проте в один момент вона спіткнулася і полетіла на підлогу.
- На концерті Вєрки Сердючки "мама" артистки вирішила спуститися зі сцени до публіки. Але коли вона перелазила через огорожу до натовпу, охорона "витягнула" її назад.
- Співак Артем Пивоваров здивував публіку шаленим трюком у польському місті Катовіце. Він просто під час концерту виліз на металеву конструкцію та стрибнув з неї.
- З Тіною Кароль раніше також сталася курйозна ситуація на концерті. Посеред пісні артистка випадково запустила мікрофон в глядачів. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав, а Тіна не розгубилася та продовжила концерт.