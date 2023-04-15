Українська співачка Злата Огнєвіч долучилась до хвилі висміювань, що полилась на зрадницю Ані Лорак після її дивних та нелогічних спроб виправдатись за мовчання. Вона показала, чому насправді артистка не говорить про війну.

Дивіться також Нікчемна істота без батьківщини, – Анатоліч різко відповів на цинічну заяву Ані Лорак

Злата Огнєвіч викрила Ані Лорак

"Це нестерпно розуміти, що це все рідні люди. Господи! Це все рідні люди", – казала Лорак в одному з останніх інтерв'ю.

Злата спародіювала її заяву та додала важливу деталь. Співачка постала перед камерою в темних окулярах, з яких виглядали долари. Схоже, саме цим керується Ані Лорак, коли вирішує дотримуватись мовчазної позиції та підтримувати геноцид й вбивства у країні, де народилась і почала кар'єру.

Злата Огнєвіч спародіювала Лорак:

У коментарях шанувальники підтримали Злату й справді побачили схожість між нею та її зірковою "колегою".

"Геніально";

"Ну що тут скажеш, случілось то, что случілось";

"Схожа один в один, особливо погляд";

"О, нарешті Лорак в Києві".

Що кажуть про Лорак інші