Украинская певица Злата Огневич присоединилась к волне осмеяний, полившейся на предательницу Ани Лорак после ее странных и нелогичных попыток оправдаться за молчание. Она показала, почему на самом деле артистка не говорит о войне.
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Злата Огневич разоблачила Ани Лорак
"Это невыносимо понимать, что это все родные люди. Господи! Это все родные люди", – говорила Лорак в одном из последних интервью.
Злата спародировала ее заявление и добавила немаловажную деталь. Певица предстала перед камерой в темных очках, из которых выглядывали доллары. Похоже, именно этим руководствуется Ани Лорак, когда решает придерживаться молчаливой позиции и поддерживать геноцид и убийства в стране, где родилась и начала карьеру.
Злата Огневич спародировала Лорак:
В комментариях поклонники поддержали Злату и действительно увидели сходство между ней и ее звездной "коллегой".
- "гениально";
- "Ну что тут скажешь, случилось то, что случилось";
- "Похожа один в один, особенно взгляд";
- "О, наконец, Лорак в Киеве".
Что говорят о Лорак другие
- Актриса и дикторша Екатерина Сергеева также сделала пародию на интервью Ани Лорак. В нем она рассказала свою версию того, как действительно прошел год у предательницы.
- Певица Оля Полякова считает, что Ани Лорак нужно вычеркнуть из нашей памяти. Ведь ее оправдание – "незрелые и глуповатые". Певица тоже выразила мнение, что изменница просто выбрала деньги.