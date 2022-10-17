Хай полетить каміння, – Огнєвіч розсердилась на організаторів, які не платять гонорар зіркам

Українська співачка Злата Огнєвіч звернулась до організаторів благодійних заходів, які не виплачують артистам гонорари. Зірка підкреслила, що музиканти - не "розхідний матеріал".

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала відеозвернення до організаторів благодійних заходів. Вона обурилась тим, що ті користуються становищем та не виплачують артистам гонорари.

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Злата Огнєвіч розгнівалась на організаторів концертів

Хтось це має сказати, і нехай це буду я, і в мій бік полетить каміння, хейт і все таке інше. Сьогодні була остання крапля. Як так сталося, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, робота і талант, а також нелегка праця артистів знецінилася?

– сказала виконавиця.

Схоже, Злату Огнєвіч попросили безплатно виступити на одній з благодійних подій. Це розізлило артистку, адже організатори начебто можуть покрити певні витрати (наприклад, оренду залу, їжу для гостей), але заплатити гонорар – ні.

"Чому організатори благодійних подій дозволяють собі просити артистів виступати на цих подіях абсолютно безплатно, не покривають жодних витрат з боку артиста. При тому покривають витрати стосовно їжі, звуку, організації. Але артисти – це як? Це розхідний матеріал? Чи хто ми такі для вас?".

Злата зауважила, що вона не говорить про концерти для військових чи схожі заходи, а саме благодійні вечори, вечірки, заходи, що відбуваються в посольствах.

Артисти заробляють своєю нелегкою працею на свій хліб. Коли до мене звертаються з проханням задонатити – то з яких надходжень донатити? Я сподіваюся, що мене почують і зрозуміють,

– підкреслила Огнєвіч.

Злата Огнєвіч розізлилась на організаторів: відео

Як заробляють артисти

, кілька місяців тому Злата Огнєвіч зізнавалась, що не заробляє на благодійних концертах. Вона отримує кошти завдяки інтернету – її інстаграм-блогу, колабораціях, роялті.

Ще у перші місяці війни українські музиканти працювали "за їжу та ідею" – це підтверджували й самі зірки та їхні продюсери.

Згодом ситуація стала більш стабільною. Як розповів Слава Дьомін, певні артисти все ж отримували на концертах певні гонорари, можливо, не такі як до 24 лютого. "Зараз багато артистів їздять по концертах і пишуть: "Частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям тощо".