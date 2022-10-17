Украинская певица Злата Огневич опубликовала видеообращение к организаторам благотворительных мероприятий. Она возмутилась тем, что пользуются положением и не выплачивают артистам гонорары.

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Злата Огневич разгневалась на организаторов концертов

Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее. Сегодня была последняя капля. Как случилось, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа и талант, а также нелегкий труд артистов обесценился?

– сказала исполнительница.

Похоже, Злату Огневич попросили бесплатно выступить на одном из благотворительных событий. Это разозлило артистку, ведь организаторы вроде бы могут покрыть определенные расходы, но заплатить гонорар – нет.

"Почему организаторы благотворительных событий позволяют себе просить артистов выступать на этих событиях абсолютно бесплатно, не покрывают никаких расходов со стороны артиста. При этом покрывают расходы по еде, звуку, организации. Но артисты – это как? Это расходный материал? Кто мы такие для вас?".

Злата отметила, что она не говорит о концертах для военных или похожих мероприятиях, а именно благотворительных вечерах, вечеринках, мероприятиях, которые проходят в посольствах.

Артисты зарабатывают своим нелегким трудом на свой хлеб. Когда ко мне обращаются с просьбой задонатить – то по каким поступлениям донатить? Я надеюсь, что меня услышат и поймут,

– подчеркнула Огневич.

Злата Огневич разозлилась на организаторов: видео

Добавим, несколько месяцев назад Злата Огневич признавалась, что не зарабатывает на благотворительных концертах. Она получает средства благодаря интернету – ее инстаграм-блогу, коллаборациям, роялти.

Как зарабатывают артисты

Еще в первые месяцы войны украинские музыканты работали "за еду и идею" – это подтверждали и сами звезды и их продюсеры.

Со временем ситуация стала более стабильной. Как рассказал Слава Демин, некоторые артисты все же получали на концертах определенные гонорары, возможно, не такие, как до 24 февраля. "Сейчас многие артисты ездят по концертам и пишут: "Часть заработанных денег пойдет на помощь ВСУ, детям и тому подобное"".