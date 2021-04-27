Відома українська співачка Злата Огнєвіч у новому інтерв'ю розповіла про те, як розвивався її сольний ріст. Кілька разів артистка сумнівалась, чи варто продовжувати кар'єру.

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Злата Огнєвіч про помилку лікарів

Знаменитість поділилась історією, коли мала вступати в музичний інститут. Вона втратила голос і за словами лікарів, мала відкинути усі свої мрії.

Я готувалася до вступу в музичний інститут ім. Глієра в Києві й так захопилася тренуваннями, що втратила голос. Поїхала до Сімферополя до фоніатра, вона подивилася на мої зв'язки й сказала: "Забудь взагалі, що ти колись співала",

– приголомшила артистка.

Злата Огнєвіч зізналась, що її мама тоді наголосила на тому, щоб донька однаково вступала в інститут, чим здивувала зірку: "Все буде так, як ти хотіла", – сказала тоді мати Огнєвіч.

Згодом виявилося, що насправді дівчина не мала так різко відкидати думки про кар'єру. Однак часто у співачки з'являлась невпевненість у собі різкі слова залицяльників.

Я зустрічалася з хлопцем, а коли ми розлучалися, він наговорив мені купу образливих слів про те, яка я негарна, що у мене немає таланту, у мене жахлива фігура. Сказав, що після нього зі мною взагалі ніхто не буде зустрічатися,

– зізналась співачка.

Злата поділилась, що тоді їй було 22 роки, вона закомплексувала та закрилася в собі. Однак потім звернулась до психотерапевта, щоб пізнати себе глибше.

Злата Огнєвіч про виховання батьків

Артистка розповіла, що вона росла у суворій родині. Батько знаменитості був військовим, однак мама завжди надавала підтримку й була опорою.

"Тато мій з роками став більш демократичним. Зараз він мені каже: "Ти у мене найкраща, найкрасивіша". А в шкільні роки, так, правда, мені цього не вистачало, але мама це доповнювала. Вона завжди говорила, що я її красуня, що вона мене дуже сильно любить, що у мене все вийде. Навіть коли були складні ситуації", – поділилася Злата Огнєвіч.

Що Злата Огнєвіч розповідала про батьків