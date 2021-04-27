Яскрава телеведуча Леся Нікітюк оприлюднила фото, де показала свій ранок вівторка. Блогерка зробила селфі на тлі красивих квітів та водночас розсмішила підписників.

Дивіться також Леся Нікітюк захопила образом у блакитному жакеті: чарівні фото на тлі сакур

За особистою сторінкою Лесі в інстаграмі стежать понад 3,6 мільйона користувачів мережі. Вона часто показує моменти з роботи, сімейного життя, а також покращує настрій прихильників кумедними знімками.

Кумедне ранкове фото Лесі Нікітюк

У ранок вівторка знаменитість вирішила влаштувати б'юті-процедури. Вона позувала у власній квартирі з білою маскою на обличчі. Блогерка одягнула рожевий халат, волосся було мокрим. Ймовірно, що таке селфі вона зробила одразу після того, як прийняла душ.

Розсмішило те, що під час ранкових процедур дівчина з кумедним виразом обличчя смакувала пастою.

"Вівторок?! Не чула", – з усмішкою написала в публікації Нікітюк.



Ранок Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Фоловери блогерки не приховують, що вона завжди вміє підняти настрій та активно коментують такий допис. За годину його вподобали понад 20 тисяч разів.