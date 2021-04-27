Известная украинская певица Злата Огневич в новом интервью рассказала о том, как развивался ее сольный рост. Несколько раз артистка сомневалась, стоит ли продолжать карьеру.

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Злата Огневич об ошибке врачей

Знаменитость поделилась историей, когда должна была поступать в музыкальный институт. Она потеряла голос и по словам врачей, должна была отбросить все свои мечты.

Я готовилась к поступлению в музыкальный институт им. Глиэра в Киеве и так увлеклась тренировками, что потеряла голос. Поехала в Симферополь к фониатру, она посмотрела на мои связки и сказала: "Забудь вообще, что ты когда-то пела",

– огорошила артистка.

Злата Огневич призналась, что ее мама тогда настояла на том, чтобы дочь все равно поступала в институт, чем удивила звезду: "Все будет так, как ты хотела", – сказала тогда мать Огневич.

Впоследствии оказалось, что на самом деле девушка не должна была так резко отвергать мысли о карьере. Однако часто у певицы появлялась неуверенность в себе.

Я встречалась с парнем, а когда мы расставались, он наговорил мне кучу обидных слов о том, какая я некрасивая, что у меня нет таланта, у меня ужасная фигура. Сказал, что после него со мной вообще никто не будет встречаться,

– призналась певица.

Злата поделилась, что тогда ей было 22 года, она комплексовала и закрылась в себе. Однако затем обратилась к психотерапевту, чтобы познать себя глубже.

Злата Огневич о воспитании родителей

Артистка рассказала, что она росла в строгой семье. Отец знаменитости был военным, но мама всегда оказывала поддержку и была опорой.

"Папа мой с годами стал более демократичным. Сейчас он мне говорит: "Ты у меня самая лучшая, самая красивая". А в школьные годы, да, правда, мне этого не хватало, но мама это дополняла. Она всегда говорила, что я ее красавица, что она меня очень сильно любит, что у меня все получится. Даже когда были сложные ситуации", – поделилась Злата Огневич.

Что Злата Огневич рассказывала о родителях