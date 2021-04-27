Известная украинская певица Злата Огневич в новом интервью рассказала о том, как развивался ее сольный рост. Несколько раз артистка сомневалась, стоит ли продолжать карьеру.
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Злата Огневич об ошибке врачей
Знаменитость поделилась историей, когда должна была поступать в музыкальный институт. Она потеряла голос и по словам врачей, должна была отбросить все свои мечты.
Я готовилась к поступлению в музыкальный институт им. Глиэра в Киеве и так увлеклась тренировками, что потеряла голос. Поехала в Симферополь к фониатру, она посмотрела на мои связки и сказала: "Забудь вообще, что ты когда-то пела",
– огорошила артистка.
Злата Огневич призналась, что ее мама тогда настояла на том, чтобы дочь все равно поступала в институт, чем удивила звезду: "Все будет так, как ты хотела", – сказала тогда мать Огневич.
Впоследствии оказалось, что на самом деле девушка не должна была так резко отвергать мысли о карьере. Однако часто у певицы появлялась неуверенность в себе.
Я встречалась с парнем, а когда мы расставались, он наговорил мне кучу обидных слов о том, какая я некрасивая, что у меня нет таланта, у меня ужасная фигура. Сказал, что после него со мной вообще никто не будет встречаться,
– призналась певица.
Злата поделилась, что тогда ей было 22 года, она комплексовала и закрылась в себе. Однако затем обратилась к психотерапевту, чтобы познать себя глубже.
Злата Огневич о воспитании родителей
Артистка рассказала, что она росла в строгой семье. Отец знаменитости был военным, но мама всегда оказывала поддержку и была опорой.
"Папа мой с годами стал более демократичным. Сейчас он мне говорит: "Ты у меня самая лучшая, самая красивая". А в школьные годы, да, правда, мне этого не хватало, но мама это дополняла. Она всегда говорила, что я ее красавица, что она меня очень сильно любит, что у меня все получится. Даже когда были сложные ситуации", – поделилась Злата Огневич.
Что Злата Огневич рассказывала о родителях
- После победы в загадочном шоу "Маска" звезда рассказала, что ей очень трудно было скрывать свою личность. Однако после раскрытия ее мама поделилась, что угадала дочь после одного из эфиров.
- Певица также признавалась, что имела старшего брата, которого никогда не знала. Мальчик утонул на глазах у мамы. Злата добавила, что ее матери было очень тяжело, но она смогла жить дальше.
- В прошлом году Огневич забрала родителей из Крыма, где они жили после аннексии. Теперь родные артистки проживают под Киевом.