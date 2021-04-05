У знаменитої української співачки Злати Огнєвіч був старший брат, якого вона ніколи не бачила. Хлопчик трагічно загинув у віці 6 років – він потонув на очах у мами. Як жінка пережила втрату, дізнавайтеся далі.

У батьків артистки Ганни та Леоніда Бордюга народився первісток – син, якого вони назвали Ігорьком. Злата Огнєвіч вперше розповіла про його смерть кілька років тому, не оприлюднюючи жодних подробиць. Тепер вона наважилася поділитися, як її рідні пережили раптову втрату.

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Як мама Злати Огнєвіч пережила смерть сина

Про смерть брата Ігорька Злата Огнєвіч дізналася випадково, коли знайшла в одній з шаф з білизною не свої дитячі малюнки. Тоді мама вперше розповіла доньці, що її старший брат потонув, коли йому було 6 років.

Навіть дитиною співачка підтримувала батьків та їздила з ними на могилу хлопчика в Кривий Ріг. Жінка важко переживала втрату сина. Вона намагалася не згадувати про трагедію, ніби це був сон.

Щоб це пережити, треба коли приходять думки, одразу від них йти, перемикатися на інший об'єкт. Витравлювати з голови, що цей період життя в тебе був. Я не дозволяла собі плакати, розказувати, жалітися всім, це ж неможливо,

– поділилася Ганна Бордюг.

"Моя мама неймовірно сильна жінка. Я не знаю, де можна знайти в собі сили, щоб після такої трагедії жити далі. Йому було 6 років, це вже повноцінна особистість", – наголосила артистка.

Злата Огнєвіч про смерть старшого брата: дивіться відео онлайн

Зазначимо, не так давно Злата Огнєвіч розповіла про ще одну особисту драму. Вона стала жертвою афериста, сама про це не здогадуючись. Шахрай від її імені обдурив відомий бренд на 5 тисяч доларів.