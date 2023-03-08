Злата Огнєвіч відреагувала на хейт від Єфросиніної і Полякової: "Була приголомшена"

Українська співачка Злата Огнєвіч нещодавно втрапила у скандал, бо нібито критикувала Машу Єфросініну та Олю Полякову за мову та життя за кордоном. Тепер Огнєвіч вирішила прокоментувати цей конфлікт.

Артистка зізналася, що не очікувала такої реакції від Єфросиніної та Полякової. Також вона пояснила, про що йшлося в дописі, через який її розкритикували.

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У програмі ЖВЛ Злата Огнєвіч зазначила, що була приголомшена тим, що почула від колег-артистів.

Коли я це побачила, я була приголомшена. І я дуже здивувалася тому, що в Олі (Полякової – 24 Канал) і в Маші (Єфросиніної – 24 Канал) чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе, і об'єктивна оцінка мене. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати лише мудрості,

– відповіла Злата.

Артистка пояснила, що мала на увазі у своєму дописі, через який образилися Єфросиніна та Полякова.

За її словами, мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. "Я не знала, що Маша Єфросиніна артист. Але, це їхня позиція", – додала Огнєвіч.

Дивіться інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: відео ЖВЛ



Що відомо про цей скандал зі Златою Огнєвіч

Скандал навколо співачки, а також Маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у середині січня цього року. Тоді Єфросиніна, не називаючи імені, розповіла про відому співачку, яка нібито критикувала, коли вона з Поляковою втрапили у "мовний скандал" та повернулися з-за кордону.

"Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", – йшлося в дописі Огнєвіч.

За словами Маші, згодом співачка поводилася, ніби нічого образливого не говорила на їхню адресу та просила Єфросиніну підтримати в соцмережах її новий кліп.

Додамо, що Злата Огнєвіч просить фанів відмовитися від російської музики. Зірка вважає, що після усіх трагедій мало б бути соромно слухати ворожий контент, адже прослуховування треків дає можливість російським артистам заробляти.