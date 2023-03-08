Артистка призналась, что не ожидала такой реакции от Ефросининой и Поляковой. Также она объяснила, о чем говорилось в сообщении, из-за которого ее подвергли критике.

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В программе ЖВЛ Злата Огневич отметила, что была ошеломлена тем, что услышала от коллег-артистов.

Когда я это увидела, я была ошеломлена. И я очень удивилась тому, что у Оли (Поляковой – 24 Канал) и у Маши (Ефросининой – 24 Канал) почему-то на тот момент отсутствовала объективная оценка себя, и объективная оценка меня. Они очень красивые женщины, успешные, действенные. И я могу им пожелать только мудрости,

– ответила Злата.

Артистка объяснила, что имела в виду в своем постом, через который обиделись Ефросинина и Полякова.

По ее словам, речь шла об артистах и концертах в поддержку военных. "Я не знала, что Маша Ефросинина артист. Но это их позиция", – добавила Огневич.

Смотрите интервью со Златой Огневич: видео ЖВЛ



Что известно об этом скандале со Златой Огневич

Скандал вокруг певицы, а также Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в середине января этого года. Тогда Ефросинина, не называя имени, рассказала об известной певицу, которая якобы критиковала, когда она с Поляковой попали в "языковой скандал" и вернулись из-за границы.

"Как говорят - лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм", – говорилось в письме Огневич.

По словам Маши, впоследствии певица вела себя, будто ничего обидного не говорила в их адрес и просила Ефросинину поддержать в соцсетях ее новый клип.

Добавим, что Злата Огневич просит фанатов отказаться от русской музыки. Звезда считает, что после всех трагедий должно быть стыдно слушать враждебный контент, ведь прослушивание треков позволяет российским артистам зарабатывать.