Злата Огнєвіч презентувала свою весільну пісню "Я твоя єдина"

Успішна українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову ліричну пісню "Я твоя єдина". Артистка заявила, що цей хіт стане саундтреком її майбутнього весілля. Щоправда, нареченого вона поки не знайшла.

Прем'єра пісні "Я твоя єдина" відбулася 9 квітня на всіх майданчиках. Авторка щиро сподівається, що сингл стане маніфестом всіх весіль і буде супроводжувати красиві історії кохання.

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Злата Огнєвіч не стала приховувати, що й сама мріє провести найромантичніший та найважливіший день у своєму житті під цю композицію. Так, пісня "Я твоя єдина" присвячена майбутньому чоловіку зірки, якого вона поки не знайшла.

Вже гарною традицією для мене стало те, що історії в піснях, які я співаю, втілюються в реальність. Саме тому я написала новий сингл, яким закликаю свого майбутнього нареченого та своє очікуване весілля,

– повідомила артистка.

На обкладинці нового синглу "Я твоя єдина" співачка постала в романтичній плісированій сукні лавандового кольору з довгим шлейфом. Пікантності ніжному вбранню додало екстремально глибоке декольте.

Злата Огнєвіч поєднала сукню з довгими шкіряними рукавицями яскраво-жовтого кольору, а волосся вклала в легкі локони. Стилісти подбали про бездоганний вигляд зірки та зробили насичений макіяж з акцентом на червоних губах.

Злата Огнєвіч – Я твоя єдина: слухайте пісню онлайн

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