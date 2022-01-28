Злата Огнєвіч повідомила, що її переслідувач знову на свободі: зірка готова йти до суду

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що сталось з чоловіком, який погрожував її вбити. Вона зізналась, що переслідувача відпустили, але зірка не готова зупинятися.

Відома українська співачка та "Холостячка-2" Злата Огнєвіч продовжує боротися проти переслідувача, який погрожує їй вже 3 роки. Днями зірка розповіла, чим завершився позов.

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Переслідувач Злати Огнєвіч на волі

Виконавиця повідомила, що насправді все лиш починається. Як розповіла зірка, вона попросила суддю обмежити чоловіку можливість наближатися до неї. Однак отримала відмову.

Сьогодні був зроблений перший крок. Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя навіть не почала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця, вона його заарештувала, вона зробила все,

– розповіла співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз зірки

Злата Огнєвіч додала, що тепер Вадим Лебідь перебуває на свободі й знову може робити все, що завгодно. Під час розгляду справи, за словами зірки, він посміхався й говорив: "Я вам казав, що мені нічого не буде".

"За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручений припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче", - поділилася артистка.

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Однак Злата Огнєвіч на цьому зупинятися не планує. Вона хоче найняти адвоката та довести справу до логічного завершення, щоб зловмисника посадили до в'язниці.

Я не опускатиму руки, я не відсиджуватися у кущах і боятися. Я домагатимуся справедливості в рамках закону. Я звертатимуся до суду, я залучатиму журналістів. Для того, щоб суспільство знало, такі випадки потрібно карати й жінок не можна ображати,

– підсумувала знаменитість.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз зірки

Справа Злати Огнєвіч проти переслідувача