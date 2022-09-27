Артистка опублікувала фото, яке зробила на вулиці старого грецького міста. А також поділилася враженнями від цієї подорожі.

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Злата Огнєвіч побувала у місті Ханья. У дописі вона розповіла, що там так довго правила Османська Імперія, що її дихання відчувається всюди. Хоча грецький колорит також присутній. Раніше Злата багато подорожувала, до війни встигла побачити багато старовинних містечок, але Ханья, що на острові Крит, стала одним з улюблених. За словами співачки, сюди хочеться повертатися, автентичність захоплює.

Прихильникам, які планують відвідати Ханью, Злата рекомендує почати знайомство з площі, де розташований Starbucks, одразу за ним можна занурюватися в глибину.

Відпустка скоро закінчується, а я тільки зараз змогла усвідомити, наскільки вона була потрібна. Вперше за 7 місяців невпинної боротьби,

– поділилася Огнєвіч.

Образ Злати Огнєвіч у відпустці

Для прогулянки містом виконавиця обрала легку літню сукню блакитного кольору. Оскільки погода була спекотною, то таке вбрання було комфортне. Поєднала її з босоніжками на низькій підошві. Волосся Злата зібрала у пучок зверху, залишивши лише кілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зірки був легкий, у натуральних відтінках. Довершили такий аутфіт прикраси на шиї.

Злата Огнєвіч у Греції / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, за час війни зірки майже не розповідали про відпочинок за кордоном. Блогерка Даша Квіткова кілька разів їздила у подорожі з сином Левом. Зіркова матуся дуже хотіла, щоб син побував на морі.