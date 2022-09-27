Артистка опубликовала фото, сделанное на улице старого греческого города. А также поделилась впечатлениями от этого путешествия.

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Злата Огневич побывала в городе Ханья. В сообщении она рассказала, что там так долго правила Османская Империя, что ее дыхание ощущается повсюду. Хотя греческий колорит тоже присутствует. Раньше Злата много путешествовала, до войны успела увидеть много старинных городков, но Ханья на острове Крит стала одним из любимых. По словам певицы, сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает.

Поклонникам, планирующим посетить Ханью, Злата рекомендует начать знакомство с площади, где расположен Starbucks, сразу за ним можно погружаться в глубину.

Отпуск скоро заканчивается, а я только сейчас смогла осознать, насколько он был нужен. Впервые за 7 месяцев непрекращающейся борьбы,

– поделилась Огневич.

Образ Златы Огневич в отпуске

Для прогулки по городу исполнительница выбрала легкое летнее платье голубого цвета. Поскольку погода была жаркой, то такой наряд был комфортным. Соединила ее с босоножками на низкой подошве. Волосы Злата собрала в пучок сверху, оставив всего несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж звезды был легок, в натуральных оттенках. Довершили такой аутфит украшения на шее.

Злата Огневич в Греции / Фото с инстаграмма певицы

Отметим, за время войны звезды почти не рассказывали об отдыхе за границей. Блоггерша Даша Квиткова несколько раз ездила в путешествии с сыном Львом. Звездная мамочка очень хотела, чтобы сын побывал на море.