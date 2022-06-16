З 24 лютого Даша не виїжджала за кордон. Вона вирішила залишатися в Україні, разом з коханим і всією сім'єю. Але влітку Нікіта Добринін зробив сюрприз обраниці й подарував путівку в Хорватію.
Дивіться також Даша Квіткова зробила кілька патріотичних татуювань: що зображене на тілі блогерки
Даша Квіткова відпочиває в Хорватії
Оскільки Нікіта не може виїжджати з України під час воєнного стану, то Даша відправилася у відпустку лише з сином. Блогерка вже встигла зробити фотосесію на тлі моря.
Квіткова позувала на камеру в блакитному костюмі, що складався з сорочки та шортів, і в бежевому топі. Поєднала одяг з білими босоніжками на низькій підошві. Хвилясте біляве волосся дівчина розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.
На обличчі Даші сяє усмішка. Видно, що вона щаслива, хоча б на короткий період відволіктися від війни в Україні.
"Лев. Яблуко. Море", – з ніжністю написала блогерка під знімками.
Даша Квіткова з сином в Хорватії / Фото з інстаграму блогерки
Війна зруйнувала плани українців. Це літо мало бути особливим для кожного, адже це період активних подорожей, відпусток, відпочинку. Замість цього всього триває боротьба за життя у вільній Україні. Хоча багатьом не вдасться побувати в омріяній відпустці на узбережжі моря чи океану, але підписники Даші щасливі, що вона відпочине. У коментарях вони бажають їй гарно провести час.
- "Я дуже рада, що ти відпочинеш".
- "Супер! Гарного відпочинку!"
- "Приємного вам відпочинку!"
- "Класно вам відпочити!"
- "Які ви молодці! Гарного відпочинку!"
Зауважимо, цього літа українські знаменитості ще не розповідали, чи вирушатимуть цього року у відпустки. Зараз артисти їдуть за кордон з одною метою – зібрати кошти на підтримку України на благодійних заходах. Ймовірно, до моря вирушать зіркові матусі з нащадками, однак невідомо коли й куди.