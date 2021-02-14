Відома українська співачка Злата Огнєвіч поділилась новими фото з шанувальниками. Вона підкорила мережу повсякденним, але стильним образом.

Популярна співачка Злата Огнєвіч є одною з українських зірок, які щоразу обирають вишукані образи для виступів чи світських виходів. Але не менш стильними є їхні повсякденні look.

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Образ Злати Огнєвіч

Зірка влаштувала невеличку домашню фотосесію. Вона позувала на ліжку й мило усміхалась на камеру. Біля неї лежав глянцевий журнал та сніданок: круасан, зефір і чашка кави. Ймовірно, саме так Злата прово



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Для зйомки Злата Огнєвіч обрала повсякденний образ, що складався з комфортного вбрання. Вона постала в білій футболці з принтом та блакитних джинсах. Стильний аутфіт доповнили велика кількість сріблястих каблучок та білий манікюр.

Співачка накрутила волосся в ніжні локони та забрала один бік за вухо. На обличчі Злата Огнєвіч зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Під фото артистка побажала прихильникам доброго ранку. А вони відповіли зірці компліментами:

Прекрасна Злата;

Злато, ви – любов;

Ти така красива;

Ви неймовірна красуня;

Красива дівчина.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповіла, що стала жертвою афериста. Шахрай від її імені взяв передоплату за рекламу відомого українського бренду в розмірі 5 тисяч доларів ( що становить близько 140 тисяч гривень). Співачка з командою вже почали розслідування щодо справи. Детальніше дізнавайтесь тут.