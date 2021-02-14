Известная украинская певица Злата Огневич поделилась новыми фото с поклонниками. Она покорила сеть повседневным, но стильным образом.

Популярная певица Злата Огневич является одной из украинских звезд, которые каждый раз выбирают изысканные образы для выступлений или светских выходов. Но не менее стильными являются их повседневные look.

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Образ Златы Огневич

Звезда устроила небольшую домашнюю фотосессию. Она позировала на кровати и мило улыбалась на камеру. Возле нее лежал глянцевый журнал и завтрак: круассан, зефир и чашка кофе.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Для съемки Злата Огневич выбрала повседневный образ, состоявший из комфортного наряда. Она предстала в белой футболке с принтом и голубых джинсах. Стильный аутфит дополнили обилие серебристых колец и белый маникюр.

Певица накрутила волосы в нежные локоны и убрала один бок за ухо. На лице Злата Огневич сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми стрелками, а губы накрасила розовой помадой.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Под фото артистка пожелала поклонникам доброго утра. А они ответили звезде комплиментами:

Прекрасная Злата;

Злата, вы – любовь;

Ты такая красивая;

Вы невероятная красавица;

Красивая девушка.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, что стала жертвой афериста. Мошенник от ее имени взял предоплату за рекламу известного украинского бренда в размере 5 тысяч долларов (что составляет около 140 тысяч гривен). Певица с командой уже начали расследование по делу. Подробнее узнавайте здесь.