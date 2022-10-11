Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як вона "зустріла" масовану ракетну атаку на територію України 10 жовтня. Повітряна тривога застала артистку в несподіваному місці.

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Злата Огнєвіч застрягла в ліфті

Співачка розповіла, що застрягла в ліфті, який вимкнули через тривогу. Тож зірці довелося близько 20 хвилин провести у замкнутому просторі.

Сьогодні провела хвилин 20, закрита у ліфті. Через повітряну тривогу ліфти просто відключили. Було дуже страшно. Вкрай неприємне почуття – усвідомлювати, що я зараз закрита в клітці, з якої немає виходу і ніхто не може нічого з цим зробити. Я прийняла для себе таке рішення, що відсьогодні ходжу тільки сходами, навіть якщо це буде 15-й поверх,

– зізналась артистка.

Злата Огнєвіч лаконічно прокоментувала ракетний удар по Україні. Вона підкреслила, що потрібно триматись. "Ворог Росія – безнадійні покидьки. Колись прийде день, коли ми скажемо "доброго мирного ранку". Поки – ні. Зараз повинні акумулювати в собі всі сили й триматися".



Злата про те, як застрягла в ліфті / Фото з інстаграм-сторіз

Зірки в день масованого ракетного удару

Слава Дьомін показав фото, яке зробив за 10 хвилин до ракетної атаки на центр Києва. Приліт був недалеко від робочого місця ведучого.

Софія Ротару вперше за довгий час прокоментувала війну в Україні й показала на своїй сторінці фото наслідків прильоту по столиці.

Святослав Вакарчук заспівав на "мосту Кличка", який вистояв попри обстріл центру Києва. Він виконав пісню "місто Марії".

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