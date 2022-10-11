Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як вона "зустріла" масовану ракетну атаку на територію України 10 жовтня. Повітряна тривога застала артистку в несподіваному місці.
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Злата Огнєвіч застрягла в ліфті
Співачка розповіла, що застрягла в ліфті, який вимкнули через тривогу. Тож зірці довелося близько 20 хвилин провести у замкнутому просторі.
Сьогодні провела хвилин 20, закрита у ліфті. Через повітряну тривогу ліфти просто відключили. Було дуже страшно. Вкрай неприємне почуття – усвідомлювати, що я зараз закрита в клітці, з якої немає виходу і ніхто не може нічого з цим зробити. Я прийняла для себе таке рішення, що відсьогодні ходжу тільки сходами, навіть якщо це буде 15-й поверх,
– зізналась артистка.
Злата Огнєвіч лаконічно прокоментувала ракетний удар по Україні. Вона підкреслила, що потрібно триматись. "Ворог Росія – безнадійні покидьки. Колись прийде день, коли ми скажемо "доброго мирного ранку". Поки – ні. Зараз повинні акумулювати в собі всі сили й триматися".
Злата про те, як застрягла в ліфті / Фото з інстаграм-сторіз
Зірки в день масованого ракетного удару
- Слава Дьомін показав фото, яке зробив за 10 хвилин до ракетної атаки на центр Києва. Приліт був недалеко від робочого місця ведучого.
- Софія Ротару вперше за довгий час прокоментувала війну в Україні й показала на своїй сторінці фото наслідків прильоту по столиці.
- Святослав Вакарчук заспівав на "мосту Кличка", який вистояв попри обстріл центру Києва. Він виконав пісню "місто Марії".