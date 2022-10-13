Леонид Григорьевич военный хирург, поэтому с начала полномасштабной войны помогал раненым. Мужчина рассказал, что травмы, которые люди получают в повседневной жизни и на войне кардинально отличаются.

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Папа Златы Огневич приехал с передовой

Мужчина более 6 месяцев был на войне и только сейчас приехал домой. Он видел травмы, которые наши военные получают во время выполнения боевых задач. По словам Леонида Григорьевича, большинство этих людей – молодые ребята, цветы нашей нации.

Травмы в мирной жизни и травмы военных не сравнимы. К этому никак нельзя привыкнуть. И такое сожаление. Большая часть этих людей – молодые ребята. Медицина выполняет очень большую работу. Нельзя сравнить ни с чем, как работают люди, с каким напряжением,

– рассказал Леонид Григорьевич.



Папа Огневич о работе хирурга / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Папа Огневич о работе хирурга / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Отец Златы призвал украинцев набраться сил, терпения. Мы обязательно победим: "За нами победа. Все будет хорошо. На нашей земле воцарится мир, согласие и порядок".

Напомним, летом Злата рассказывала, что ее 67-летний папа лечит раненых в Харькове, куда уехал в начале войны. Отец исполнительницы по специальности является военным хирургом. В свое время он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета.