Українська співачка Злата Огнєвіч активно гастролює країною та дає благодійні концерти. Для поїздок вона використовує особливе авто.

До слова Злата Огнєвіч повідомила про чергового переслідувача: "Сказала, що викликаю поліцію"

Злата Огнєвіч показала авто, яким їздить на концерти

Виконавиця розповіла, що їздить на концерти на автівці, яка вціліла від обстрілів. Однак одне вікно ледь втримує розбите скло.

Вікно єдиної автівки, яка уціліла після обстрілів. Де саме – не можу сказати. Ми на ній їздимо під час концертів,

– поділилась Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про авто / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Наступного дня зірка розповіла, що вікно довелось закрити календарем.

"Вчора показала обстріляне вікно, сьогодні його довелось закрити календарем. Бо скло почало потрохи відпадати".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч підкорила Говерлу – це було її давньою мрією. Сходження на гору вона присвятила українським військовим – захисникам "Азовсталі".