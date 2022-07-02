Українська співачка Злата Огнєвіч нещодавно повернулась до України. З нею сталась курйозна ситуація – до зірки додому прийшов ще один сталкер.

До слова Злата Огнєвіч підкорила Говерлу: зірка присвятила сходження героям з "Азовсталі"

Злата Огнєвіч поскаржилась на переслідувача

Виконавиця розповіла, що до неї додому прийшов чоловік, бо знайшов її адресу. Зірка натякнула, що викличе поліцію, тому він пішов.

Класно звичайно, коли будь-яка інформація про будь-якого громадянина України у вільному доступі. І цим користуються інші. Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак, на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов,

– поділилась Злата Огнєвіч.

Через цю ситуацію співачка закликала створити закон, що захистить особисті дані.

"Слово "поліція" для цих мудаків має магічну дію. Але має бути закон захисту особистих даних. Публічні люди та інформація, де вони проживають – це має бути під захистом. Ось така моя думка, без розподілу на відтінки".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Злата Огнєвіч досі страждає від переслідувань Вадима Лебедя. Нещодавно вона розповіла, що чоловік пише їй в соціальних мережах і влаштувався в службу таксі, які вона викликає.