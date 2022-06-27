Українська співачка Злата Огнєвіч нещодавно повернулась до України після благодійних концертів за кордоном. Вона повідомила, що зійшла на Говерлу.
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Злата Огнєвіч зійшла на Говерлу
Виконавиця показала, як зійшла на найвищу вершину українських Карпат. Це було її давньою мрією, яка здійснилась під час війни.
Сильне і дивовижне місце! 2061 метр над рівнем моря. Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям – героям з "Азовсталі". Саме сьогодні в усіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку,
– поділилась Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч на Говерлі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
Співачка нагадала, що захисники зараз перебувають в полоні та чекають на повернення додому й до своїх близьких.
"Кожного дня я чекаю новин, кожного дня мрію, щоб сталося диво! Знаєте, військові мені часто розповідали, що на війні трапляється багато дивних подій, коли навіть раціоналізм надає перевагу вірі. Боротьба триває. Вона триває і на міжнародному інформаційному рівні. Наша з вами мета – присутність України у світових медіа, розголос подій і підтримка полонених на мирних мітингах у світі, як от сьогодні. А ще…. Знайте і пам‘ятайте кожну мить, що ми – дуже крута нація! Я вас люблю всім серцем", – додала Злата.
Знаменитість поділилась, що Говерла – лише перша здійснена мрія щодо сходжень на гори. Також вона зізналась, що на вершині Карпат "смачне повітря, яке хочеться їсти, пити, всотувати кожною клітиною".