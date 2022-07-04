Украинская певица Злата Огневич активно гастролирует по стране и дает благотворительные концерты. Для поездок она использует особый автомобиль.

К слову Злата Огневич сообщила об очередном преследователе: "Сказала, что вызываю полицию"

Злата Огневич показала авто, которым ездит на концерты

Исполнительница рассказала, что ездит на концерты на автомобиле, который уцелел от обстрелов. Однако одно окно едва удерживает разбитое стекло.

Окно единственного автомобиля, уцелевшего после обстрелов. Где именно – не могу сказать. Мы на ней ездим во время концертов,

– поделилась Злата Огневич.



Злата Огневич об авто / Фото из инстаграма Златы Огневич

На другой день звезда рассказала, что окно пришлось закрыть календарем.

"Вчера показала обстрелянное окно, сегодня его пришлось закрыть календарем. Потому что стекло стало понемногу отпадать".



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Напомним, недавно Злата Огневич покорила Говерлу – это была ее давняя мечта. Восхождение на гору она посвятила украинским военным – защитникам "Азовстали".