Злата Огнєвіч підкорила Говерлу: зірка присвятила сходження героям з "Азовсталі"

Українська співачка Злата Огнєвіч зійшла на Говерлу. Цю подію вона присвятила захисникам "Азовсталі".

Українська співачка Злата Огнєвіч нещодавно повернулась до України після благодійних концертів за кордоном. Вона повідомила, що зійшла на Говерлу.

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Злата Огнєвіч зійшла на Говерлу

Виконавиця показала, як зійшла на найвищу вершину українських Карпат. Це було її давньою мрією, яка здійснилась під час війни.

Сильне і дивовижне місце! 2061 метр над рівнем моря. Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям – героям з "Азовсталі". Саме сьогодні в усіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку,

– поділилась Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч на Говерлі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Співачка нагадала, що захисники зараз перебувають в полоні та чекають на повернення додому й до своїх близьких.

"Кожного дня я чекаю новин, кожного дня мрію, щоб сталося диво! Знаєте, військові мені часто розповідали, що на війні трапляється багато дивних подій, коли навіть раціоналізм надає перевагу вірі. Боротьба триває. Вона триває і на міжнародному інформаційному рівні. Наша з вами мета – присутність України у світових медіа, розголос подій і підтримка полонених на мирних мітингах у світі, як от сьогодні. А ще…. Знайте і пам‘ятайте кожну мить, що ми – дуже крута нація! Я вас люблю всім серцем", – додала Злата.

Знаменитість поділилась, що Говерла – лише перша здійснена мрія щодо сходжень на гори. Також вона зізналась, що на вершині Карпат "смачне повітря, яке хочеться їсти, пити, всотувати кожною клітиною".