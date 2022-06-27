Украинская певица Злата Огневич недавно вернулась в Украину после благотворительных концертов за границей. Она сообщила, что взошла на Говерлу.

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Злата Огневич взошла на Говерлу

Исполнительница показала, как взошла на самую высокую вершину украинских Карпат. Это было ее давней мечтой, осуществившейся во время войны.

Сильное и удивительное место! 2061 метр над уровнем моря. Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям – героям из "Азовстали". Именно сегодня во всех крупных городах мира прошли мирные митинги в их поддержку,

– поделилась Злата Огневич.



Злата Огневич на Говерле / Фото из инстаграма Златы Огневич

Певица напомнила, что защитники сейчас находятся в плену и ждут возвращения домой и к своим близким.

"Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы произошло чудо! Знаете, военные мне часто рассказывали, что на войне случается много странных событий, когда даже рационализм предпочитает веру. Борьба продолжается. Она продолжается и на международном информационном уровне. Наша из вами цель – присутствие Украины в мировых медиа, огласка событий и поддержка пленных на мирных митингах в мире, как сегодня. А еще…. Знайте и помните каждый миг, что мы – очень крутая нация! Я вас люблю всем сердцем", – добавила Злата.

Знаменитость поделилась, что Говерла – только первая исполненная мечта относительно восхождений на горы. Также она призналась, что на вершине Карпат "вкусный воздух, который хочется есть, пить, впитывать каждой клеткой".

Напомним, также недавно Злата Огневич "выдала" младшую сестру замуж. Свадьба состоялась на Арт-заводе Платформа в Киеве, а празднование было тихим и скромным. На мероприятии был и отец Златы и Юлии, находившийся в Харькове как военный медик.