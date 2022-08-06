Церемонія нагородження відбулася рівно за тиждень після релізу пісні "Світло", 5 серпня. Емоційний кліп Злати Огнєвіч з реальними кадрами роботи надзвичайників переглянуло все вище керівництво ДСНС України.

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Злата Огнєвіч отримала "Знак пошани" від ДСНС України

Як відомо, співачку нагородили "за всебічну підтримку підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та популяризацію професії рятувальника".

Наша Злата. Рівно тиждень тому ми уперше побачили й почули "Світло" – зворушливу і життєствердну присвяту героїчній роботі українських рятувальників. Голова ДСНС Сергій Крук особисто подякував Златі Огнєвіч за цю пісню і вручив їй найвищу відзнаку служби – нагрудний знак "Знак пошани",

– проінформували у пресслужбі ДСНС.

"Дякую за таку почесну відзнаку. Я зворушена. Сьогодні відбулася синергія подяки та поваги. Коли дивишся в очі справжнім героям, розумієш, чому ми непереможні", – відреагувала Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч отримала нагороду від рятувальників ДСНС / Фото з інстаграму співачки

Про символічний образ Злати Огнєвіч для зйомок кліпу "Світло" читайте тут.

Що відомо про пісню "Світло", за яку ДСНС нагородила Злату Огнєвіч

Прем'єра потужного треку "Світло" відбулася 29 липня 2022 року. Це перша пісня, яку Злата Огнєвіч випустила після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого. Над нею вона працювала разом з сонгмейкером Мішею Гайдаєм та співачкою Roxolana.

Пісня-присвята людям світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, "за кадром". Супергерої щодня несуть порятунок людям, розміновують території, розбирають завали, при цьому ризикуючи власним здоров'ям і життям,

– коментувала прем'єру артистка.

Злата Огнєвіч – Світло: дивіться відео онлайн