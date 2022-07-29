Останні п'ять місяців Злата Огнєвіч регулярно їздить з концертами до військових, але не забуває і про героїв у тилу. Разом з сонгмейкером Мішею Гайдаєм та співачкою Roxolana вона створила свою першу після 24 лютого пісню. Це присвята працівникам ДСНС – "Світло".

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Злата Огнєвіч про пісню "Світло"

Пісня-присвята людям світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, "за кадром". Супергерої щодня несуть порятунок людям, розміновують території, розбирають завали, при цьому ризикуючи власним здоров'ям і життям,

– прокоментувала Злата Огнєвіч у своєму інстаграмі.

У кліпі є документальні кадри, на які неможливо дивитися без сліз. Щоправда, на деяких з них рятувальники посміхаються попри втому й біль.

Злата Огнєвіч – Світло: дивіться відео онлайн

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