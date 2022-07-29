Останні п'ять місяців Злата Огнєвіч регулярно їздить з концертами до військових, але не забуває і про героїв у тилу. Разом з сонгмейкером Мішею Гайдаєм та співачкою Roxolana вона створила свою першу після 24 лютого пісню. Це присвята працівникам ДСНС – "Світло".
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Злата Огнєвіч про пісню "Світло"
Пісня-присвята людям світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, "за кадром". Супергерої щодня несуть порятунок людям, розміновують території, розбирають завали, при цьому ризикуючи власним здоров'ям і життям,
– прокоментувала Злата Огнєвіч у своєму інстаграмі.
У кліпі є документальні кадри, на які неможливо дивитися без сліз. Щоправда, на деяких з них рятувальники посміхаються попри втому й біль.
Злата Огнєвіч – Світло: дивіться відео онлайн
Як на прем'єру Злати Огнєвіч реагують у мережі
- "Неймовірна робота, дякую вам, Злато, і вашій команді. Стільки болю і водночас стільки сили, крик душі. Дякую та низький уклін усім нашим захисникам, наших героям";
- "ДСНС – герої бе зброї. Тяжка праця кожного дня! Дякую за неймовірну роботу, браво! Ми вистоїмо, переможемо! Миру нашій країні";
- "До сліз, до мурах… Біль за втрачені життя рятувальників і гордість за тих, хто продовжує нас рятувати щодня! Доземний уклін вам, наші герої";
- "Дуже крута робота, пісня життєствердна, яка дає віру і світло, кліп теж знятий мега професійно";
- "Всі українські пісні мають щось особливе. Дякую вам, що транслюєте світло і добро".