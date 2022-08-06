Церемония награждения состоялась ровно через неделю после релиза песни "Світло", 5 августа. Эмоциональный клип Златы Огневич с реальными кадрами работы чрезвычайников пересмотрело все высшее руководство ГСЧС Украины.

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Злата Огневич получила "Знак почета" от ГСЧС Украины

Как известно, певицу наградили "за всестороннюю поддержку подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты и популяризацию профессии спасателя".

Наша Злата. Ровно неделю назад мы впервые увидели и услышали "Світло" – трогательное и жизнеутверждающее посвящение героической работе украинских спасателей. Председатель ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил Злату Огневич за эту песню и вручил ей высшее отличие службы – нагрудный знак "Знак почета",

– проинформировали в пресс-службе ГСЧС.

"Спасибо за такое почетное отличие. Я тронута. Сегодня состоялась синергия благодарности и уважения. Когда смотришь в глаза настоящим героям, понимаешь, почему мы непобедимы", – отреагировала Злата Огневич.

Злата Огневич получила награду от спасателей ГСЧС / Фото из инстаграма певицы

О символическом образе Златы Огневич для съемок клипа "Світло" читайте здесь.

Что известно о песне "Світло", за которую ГСЧС наградила Злату Огневич

Премьера мощного трека "Світло" состоялась 29 июля 2022 года. Это первая песня, которую Злата Огневич выпустила после начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля. Над ней она работала вместе с сонгмейкером Мишей Гайдаем и певицей Roxolana.

Песня-посвящение людям света, работникам ГСЧС, работа которых часто остается, так сказать, "за кадром". Супергерои ежедневно несут спасение людям, разминируют территории, разбирают завалы, при этом рискуя собственным здоровьем и жизнью,

– комментировала премьеру артистка.

Злата Огневич – Світло: смотрите видео онлайн