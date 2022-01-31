Зимой звезды как никогда часто летают на банкеты и корпоративы на Западную Украину, куда на горнолыжные курорты съезжается пол Украины. После отпуска в Африке в Буковель попала и Злата Огневич, однако аэропорт в Ивано-Франковске ее ужасно разочаровал.

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Злата Огневич пожаловалась на аэропорт в Ивано-Франковске

На съемки певица летела в приподнятом настроении, а в дороге читала книгу Вилла Смита и Марка Мэнсона – Will. Однако оптимизм Златы Огневич рассеялся, как только она приземлилась в Ивано-Франковске.

Звезду разочаровал международный аэропорт. Почти полумиллионной аудитории она показала зачуханный терминал с окрашенными в синий стенами, деревянными креслами и разбитым пластиковым потолком с грибком.

Когда сделают человеческий аэропорт в Ивано-Франковске. При всей моей любви и уважении. Друзья, ну это не должно так быть. Это ужасно,

– заявила Злата Огневич.

Злата Огневич в аэропорту в Ивано-Франковске / Видео с инстаграм-сторис певицы

Интересно, что Злата Огневич не единственная, кто жалуется на украинские аэропорты. На днях свое недовольство выразила телеведущая Алла Мазур. Она заявила, что в Борисполе "маринуют пассажиров". Она якобы на полчаса застряла в очереди на паспортном контроле, а пограничники никак не реагировали на ее замечания.