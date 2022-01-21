На різдвяні свята чимало українців рвонуло за кордон. Останні кілька днів всі вони масово повертаються додому та "штурмують" головний аеропорт Києва – "Бориспіль". Серед них і телеведуча Алла Мазур. 19 січня вона на пів години застрягла в черзі на паспортному контролі й висловила своє обурення в мережі.

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Алла Мазур скаржиться на аеропорт "Бориспіль"

Знову аеропорт "Бориспіль". І знову величезний натовп на паспортному контролі… Втомлені пасажири, як оселедці в банці. Діти нудяться і плачуть. Ні про яку дистанцію на порозі чергового сплеску пандемії і мови не йде,

– заявила Алла Мазур.

За її словами, з довжелезного ряду віконець паспортного контролю працювали лише три, тоді як в "Борисполі" назбиралась купа пасажирів з кількох рейсів. Поки інші мовчки стояли у черзі, ведуча підійшла до працівниці аеропорту та "попросила передати прикордонникам, що на контролі завал". Однак дівчина ніяк не відреагувала.

Так, Алла Мазур пообіцяла пасажирам, які стояли поряд, що не пропустить це крізь пальці. На особистій сторінці у фейсбуці вона звернулась до Державної прикордонної служби України та попросила врегулювати цю проблему.

Отаке регулярне "маринування пасажирів" – це злочин перед людьми, бо порушуються всі епідемічні правила. По-друге, дуже погана презентація країни. Фактично антиреклама. А головне – приниження і зневага до своїх співгромадян,

– не стримувалась Алла Мазур.

Реакція мережі

Емоційний допис Алли Мазур викликав резонанс у мережі. Якщо меншість заступається за прикордонників і скаржиться на їхні мізерні зарплати, то більшість констатує, що такий безлад в Україні всюди:

"Дуже підтримую! Кожного разу, як лечу, така ж сама історія" ;

; "Така ситуація в Україні не тільки в аеропорту. Поліклініка, супермаркет, маршрутки, метро – натовпи людей, а головний лікар країни все сподівається вакциною подолати вірус";

" На жаль, це регулярне явище в нашій країні , протиепідемічні заходи лише для галочки";

, протиепідемічні заходи лише для галочки"; "Нічого дивного, як у нас в Україні як не було порядку, так і не буде";

"У нашій країні такий безлад у кожній сфері обслуговування";

"Дякую, що ви піднімаєте цю тему! Може хтось зверне увагу на безлад! Порядку немає в жодній сфері, а ми все в Європу".

Повний текст публікації Алли Мазур:

19.01.2022. І знову аеропорт "Бориспіль". І знову величезний натовп на паспортному контролі. І знову неймовірно злить думка: "Ну чому?". Чому в більшості європейських столиць, як тільки збирається купа пасажирів з кількох рейсів, тут же виводять додаткових прикордонників, і відкриваються ще кілька віконець? Черга на очах меншає, і ти відчуваєш себе цивілізованою людиною в цивілізованій країні.

І ось головні авіадвері Києва. Велкам додому! Втомлені пасажири, як оселедці в банці. Діти нудяться і плачуть. Батьки намагаються їх розважити. Ні про яку дистанцію на порозі чергового сплеску пандемії і мови не йде! З довжезного ряду паспортних кабінок – працює тільки три! Підійшла до працівниці аеропорту, яка за всім цим стежить. Попросила передати прикордонникам, може, не знають, що у них на контролі завал. Реакції нуль.

Пообіцяла тим, хто стояв поряд, що нагадаю керівникам Державної прикордонної служби України і відповідальним за паспортний контроль в аеропорту "Бориспіль". За великим рахунком отаке регулярне "маринування пасажирів" це, по-перше, – злочин перед людьми, бо порушуються всі епідемічні правила, і пасажирів просто провокують на близький контакт. По-друге, – дуже погана презентація країни. Фактично антиреклама. А головне – приниження і зневага до своїх співгромадян.