Виконавиця обожнює різноманітні зйомки й часто влаштовує її просто під час прогулянок. Днями Злата постала перед камерою біля одного з закладів, який розташований в столиці.

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Зухвалий образ Злати Огнєвіч

Співачка обирає для прогулянок як елегантні, так і зухвалі образи. На фотографіях, які зірка поширила в мережі нещодавно, вона постала перед камерою у чорному спортивному костюмі, що складався зі штанів та подовженого oversize худі з капюшоном та оригінальним принтом. Поєднала такий костюм зі стильними кросівками неонового зеленого кольору.

Оскільки на вулиці було досить прохолодно, то поверх худі Злата одягнула чорний пуховик. Волосся цього разу вона рішила акуратно зібрати ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала помадою.

Зухвалий look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

За сторінкою Злати в інстаграмі стежать понад 470 тисяч користувачів мережі. Вони не залишають жодну публікацію без уваги й постійно в коментарях засипають дівчину компліментами.