"Холостячка" 2 сезон: особисте життя, кар'єра та найкращі пісні Злати Огнєвіч

29 квітня творці реаліті-шоу "Холостячка" назвали ім'я героїні 2 сезону. Нею стала українська співачка Злата Огнєвіч! Вже зовсім скоро чоловіки боротимуться за серце 35-річної артистки на очах у всієї країни. Біографію виконавиці, її найкращі пісні та найважливіше про особисте життя – читайте в матеріалі Showbiz 24.

Творці "Холостячки" вже розпочали роботу над 2 сезоном реаліті-шоу. Восени вся країна спостерігатиме за тим, як співачка шукатиме кохання на проєкті. Злата наголосила, що вірить в те, що саме на "Холостячці" зможе зустріти чоловіка своєї мрії.

До теми Злата Огнєвіч – головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"

Про життя Огнєвіч до участі в шоу, її творчість та стосунки – читайте далі!

Дитинство і початок кар'єра

Артистка народилася 12 січня 1986 року в Мурманську в сім'ї військового хірурга та педагога. Згодом Злата (справжнє ім'я – з рідними переїхала у Санкт-Петербург, потім – в Мінськ. Коли дівчинці було 5 років, сім'я почала жити в Судаку. Саме там Огнєвіч і почала займатися музикою.

Пізніше виконавиця розповідала, що це сама хотіла втілити у ній нездійсненну дитячу мрію – стати артисткою. Злату записали в музичну школу по класу фортепіано.

Читайте також Злата Огнєвіч розповіла, як її мама пережила трагічну смерть старшого сина

У 18 років майбутня зірка естради вступила до Київського інституту музики ім. Р.Глієра.Там отримала спеціалізацію "джазовий вокал". Під час навчання у вищому навчальному закладі дівчина була учасницею латин-бенду, а також вокалісткою Державного ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.

Діапазон голосу Злати Огнєвіч – 3,5 октави.

Злата Огнєвіч та естрада

Більшість пісень Злати звучать українською мовою. Її неймовірно красивий голос впізнають з тисяч. Хіти Огнєвіч часто використовують у рекламних кампаніях. У 2011 році виконавиця стала переможницею фестивалю Crimea Music Fest, а також виступала на міжнародному конкурсі "Слов'янський базар у Вітебську".

У 2013 році Злата представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який того року проходив в Мальме, Швеція. Співачка приголомшила Європу піснею Gravity й посіла почесне 3 місце.

Виступ Злати Огнєвіч на Євробаченні-2013: дивіться відео онлайн

Після цього її життя кардинально змінилося. Огнєвіч стала кумиром мільйонів українців, її пісні постійно лунають на радіо. Вона здобула бажану популярність.

Телевізійні проєкти

У 2018 році Злата брала участь у проєкті "Танці з зірками" . Тоді вона виходила на паркет з популярним танцівником Дмитром Жуком, проте згідно з голосуванням вже в другому випуску покинула проєкт.

. Тоді вона виходила на паркет з популярним танцівником Дмитром Жуком, проте згідно з голосуванням вже в другому випуску покинула проєкт. Того ж року співачка виступила на "Голосі країни" та приголомшила зіркових тренерів неймовірним вокалом.

Злата Огнєвіч на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

У 2021 році співачка приголомшила перемогою на гіпершоу "Маска". Виявилося, що саме вона ховалася під маскою Сонця, хоча в одному з ефірів виходила на сцену, як зірковий гість Ворон.

Злата Огнєвіч перемогла в шоу "Маска": дивіться відео онлайн

Особисте життя та зміни "Холостячки"

Раніше дівчина розповідала, що їй щастить на покидьків. Злата дуже довірлива людина, вона легко впускає чоловіка в своє серце, однак згодом розуміє, що була у його житті лише для колекції. Це дуже боляче. Після останнього розриву "Холостячка" перестала вірити хлопцям. Згодом з'ясувалося, що дівчина перебувала в насильницьких стосунках, її колишній був аб'юзером. Для того, щоб впоратися з тим болем та відчаєм, який тоді відчувала співачка, їй довелося звернутися за допомогою до психотерапевта.

Річ у тім, що я не довіряю хлопцям, вибірково можу з ними спілкуватися. Особливо після останніх подій в моєму особистому житті. Я трохи розчарувалася в чоловічій статі, я не довіряю їм і не готова до нових стосунків,

– пояснила співачка.

Огнєвіч навіть зізнавалася, що, якщо вона не зможе до 40-42 років зустріти того, з ким захоче пов'язати життя, то готова наважитися на штучне запліднення.

У 2020 році артистка приголомшила зміною іміджу та відвертістю. Вона позувала в провокативних фотосесіях, показала зовсім іншу себе.

Огнєвіч наголошувала, що тепер їй нецікава ностальгія шанувальників за минулими часами, за її старими піснями та тим, якою вона була раніше. Зараз виконавиця виступає за розвиток, зміни та експерименти.

Я впоралася і вдячна за досвід, який допоміг мені зрозуміти, що хочу я! Йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії й разом створити прекрасну, люблячу сім'ю!

– розповіла Огнєвіч.

Цікаво Злата Огнєвіч заявила, що влаштувала кастинг наречених

Найкращі пісні головної "Холостячки" країни

Злата Огнєвіч – "Я твоя єдина": слухайте пісню онлайн

Злата Огнєвіч – "Ти обіцяв": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Богиня": слухайте пісню онлайн

Злата Огнєвіч – "Солодка кара": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Гола правда": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Погляд": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Беги": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Єдиний": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Сповідь": дивіться відео онлайн