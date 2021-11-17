Зірку Playboy Дашу Астаф'єву запросили на кастинг "Танців з зірками": реакція мережі

Секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва долучиться до відкритого кастингу "Танців з зірками" та покаже свої вміння у прямому ефірі півфіналу. Її тимчасовим партнером стане Антон Нестерко.

У попередніх випусках "Танців з зірками" вже встигли взяти участь у кастингу Михайло Заливако та Анна Богдан й акторка Анна Кошмал. Запрошення зірок на проєкт сприйняли по-різному, тому в наступному сезоні стане відео, хто опиниться на танцювальному паркеті.

Цікаво Повернення Мішиної та Дімопулос: з ким станцюють півфіналісти "Танців з зірками"



Даша Астаф'єва пройде кастинг у прямому ефірі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу

Як на участь в кастингу "Танців..." відреагувала сама Даша – не відомо, адже її інстаграм-сторінка видалена з мережі. Щодо Антона, то чоловік відреагував на новину у своїх інстаграм-сторіз словом "Бабах!".

Реакція на запрошення Астаф'євої

А поки Даша Астаф'єва готується до виходу на шоу, фанати не тямлять себе з радості, що побачать зірку на паркеті:

"Хочемоооо! Даша класна! Ще і з Нестерко в парі, буде бомба";

"Мені здається, Даша з Антоном навіть зовні чимось схожі, добре виглядатимуть у парі";

"Давно скрізь пишу – візьміть Дашу у "Танці";

"Даша – шикарна, дуже гідна цього шоу!";

"Хочемо бачити Дашу на паркеті! Це буде цікаво, адже вона "гаряча штучка"!";

"Таааак!!! Даша – це пристрасть та вогонь!";

"Ого! Несподівано, але як танцювальна пара – чудовий симбіоз";

"Антон – чудовий танцюрист і зовсім не встиг показати себе цього сезону";

"А Даша, як Даша. Красива дівчина і сподіваюся, у цьому не весь її талант".

Хто залишився у шоу "Танці з зірками"

- Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

- Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

- Артур Логай та Анна Кареліна