Трійка лідерів "Танців з зірками" встигла виступити з суддями, тому наступного ефіру на них чекає новий виклик – танець з володарями кубків. Так, на головний паркет повернуться переможці Ксенія Мішина, яка танцювала з Євгеном Котом, Санта Дімопулос, яка тріумфувала з Максом Леоновим, та Ігор Ласточкін, партнеркою котрого була Ілона Гвоздьова.

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Так, переможниця минулого сезону Санта Дімопулос станцює з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром. Натомість єдиний зірковий чоловік, який тримав кубок "Танців з зірками" в руках, Ігор Ласточкін виступить з актором Костянтином Войтенком і Роксоляною Маланчук.

Тоді як переможниця третього сезону та ексгероїня "Холостячки" Ксенія Мішина вийде на паркет з колегою по цеху Артуром Логаєм і Анною Кареліною.

В інтерв'ю для Showbiz 24 він розповідав, що вони з акторкою знімались у повнометражному фільмі та обговорювати його участь у "Танцях з зірками". Мішина бачила в Логаю "величезний потенціал, щоб дійти до фіналу".

Нагадаємо, минулого сезону півфіналісти "Танців з зірками" танцювали з ведучими проєкту – Юрієм Горбуновим, Олегом Винником і Тіною Кароль, яка погодилась вийти на паркет лише заради подруги Юлії Саніної.

Ведуча балкону у півфіналі "Танців з зірками"

На зірковому балконі вже вп'яте з'явиться Маша Єфросиніна. В 11 випуску вона підтримувала чвертьфіналістів на пару з Володимиром Дантесом, тоді як у 12 ефірі вболіватиме за пари сама. Знаменитість однозначно підкорить публіку вечірнім look, адже минулого разу здивувала образом total black з декольте і блискітками.

Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої