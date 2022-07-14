Життя з нового аркуша, – Валевська офіційно розлучилась і показала свідоцтво про розрив шлюбу

Українська співачка Наталія Валевська повідомила, що офіційно розлучилась. Вона показала фото зі свідоцтвом про розірвання шлюбу.

Близько місяця тому співачка Наталія Валевська повідомила про розставання з чоловіком. Тепер вона повідомила, що розлучилась з Володимиром Пригладем офіційно.

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Наталія Валевська офіційно розлучилась

Виконавиця розповіла, що починає нове життя. Вона також показала фото зі свідоцтвом про розлучення.

Починаю життя з чистого аркуша. Друзі, сьогодні я офіційно отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Тож, сміливо входжу у новий етап свого життя, адже це не кінець, а тільки початок. Для цієї нагоди обрала сукню білого кольору,

– поділилась Наталія Валевська.

"Білий – це найсвітліший з кольорів, символ чистоти. Він приносить спокій і гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими ліками проти стресу та дає відчуття свободи", – додала вона.



Наталія Валевська / Фото з інстаграму Наталії Валевської

Шлюб Наталії Валевської