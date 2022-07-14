Життя з нового аркуша, – Валевська офіційно розлучилась і показала свідоцтво про розрив шлюбу
Джерело:інстаграм Наталії Валевської
Українська співачка Наталія Валевська повідомила, що офіційно розлучилась. Вона показала фото зі свідоцтвом про розірвання шлюбу.
Близько місяця тому співачка Наталія Валевська повідомила про розставання з чоловіком. Тепер вона повідомила, що розлучилась з Володимиром Пригладем офіційно.
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Наталія Валевська офіційно розлучилась
Виконавиця розповіла, що починає нове життя. Вона також показала фото зі свідоцтвом про розлучення.
Починаю життя з чистого аркуша. Друзі, сьогодні я офіційно отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Тож, сміливо входжу у новий етап свого життя, адже це не кінець, а тільки початок. Для цієї нагоди обрала сукню білого кольору,
– поділилась Наталія Валевська.
"Білий – це найсвітліший з кольорів, символ чистоти. Він приносить спокій і гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими ліками проти стресу та дає відчуття свободи", – додала вона.
Наталія Валевська / Фото з інстаграму Наталії Валевської
Шлюб Наталії Валевської
- Володимир Пригладь та Наталія Валевська познайомилися в одному з ресторанів. Як розповідала артистка, він її одразу побачив та звернув увагу. Чоловік тричі освідчувався їй у коханні та пропонував вийти заміж, поки вона не погодилась.
- Володимир став не тільки чоловіком Наталії, але і її продюсером. За час шлюбу подружжя так і не стало батьками. Все через аборт, який зробила співачка у 2003 році через патологію дитини. Зірка згодом пошкодувала про це й робила кілька операцій, аби стати мамою.
- 6 червня Наталія Валевська повідомила, що розійшлась з чоловіком після 18 років шлюбу. Причини вона не назвала.