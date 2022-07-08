У своїх інстаграм-сторіс Ліза Бардаш написала, що всі українці радіють їхньому розставанню, проте їй зовсім не солодко.

До слова Після антиукраїнських заяв: від скандального Юрія Бардаша пішла дружина

Усі так радіють. А для мене це зовсім не радість. Стався розвал сім'ї,

– прокоментувала Ліза.



Ліза Бардаш прокоментувала розлучення / Фото з інстаграм-сторіс

Варто додати, що у своєму інстаграм-ефірі, де продюсер Юрій Бардаш отримав найбільше осуду через свої проросійські заяви, він зізнався, як Ліза забороняла йому останній час торкатись до доньки. Відомо, що з перших днів повномасштабного вторгнення батько Лізи відправився на фронт захищати країну. У цей час сім'я Лізи, як і мільйони українців, потерпала від ракетних ударів та тривог. Але, схоже, вона не знайшла підтримки у чоловікові.

Він увесь час публічно говорив про те, що Україна повинна капітулювати перед "могутністю та величчю Росії", а втрати українців не мають сенсу. Після цього вона опублікувала допис з уривком "Маленького принца", де натякнула на гордовитого чоловіка. Своє розлучення вона оголосила як "Юра прощай, Юра пробач" та додала фото з РАЦСу.



Ліза та Юрій Бардаші розстались / Фото з інстаграму дівчини

До слова, це не перший шлюб Юрія. Раніше він був одружений зі співачкою Луною (Христиною Герасимовою) та має від неї сина, який нещодавно одягнув на спину синьо-жовтий прапор і декламував вірш про Україну. У шлюбі вони вживали наркотики, а їхнє з'ясування стосунків призводило навіть до бійок.