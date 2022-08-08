Ектор Хіменес-Браво зізнався, чи готовий взяти зброю та піти на фронт

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво довго не відсиджувався за кордоном і повернувся до України у перші місяці. Він зізнався, чи готовий піти на фронт.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розпочав військовий вишкіл ще кілька місяців тому, але до ЗСУ чи ТрО не вступав. В інтерв'ю 24 каналу ресторатор відповів, чи готовий до такого розвитку подій, коли і йому доведеться стати на захист держави.

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Чи піде Ектор воювати

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що буде продовжувати тренування, бо хоче бути готовим до всього. Він зауважив, що робитиме все для перемоги.

Я тренувався і хочу тренуватися ще більше, бо відчуваю, що зараз треба бути готовим. 24 лютого ніхто не був готовим. Можливо, мені треба буде піти на фронт. Знаю, що це небезпечно, але я готовий робити все, що потрібно для перемоги,

– заявив кулінар.

Як Ектор Хіменес-Браво проходив військовий вишкіл

Наприкінці травня ресторатор опублікував кадри з навчань. Він заявив, що це не піар, а підготовка до всіх можливих сценаріїв та прагнення вміти захищатися. Ектор додав, що не планує вступати в ЗСУ чи ТрО.

Згодом Ектор Хіменес-Браво показав нові кадри з військового вишколу. "Мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім'ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах".