Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розпочав військовий вишкіл ще кілька місяців тому, але до ЗСУ чи ТрО не вступав. В інтерв'ю 24 каналу ресторатор відповів, чи готовий до такого розвитку подій, коли і йому доведеться стати на захист держави.

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Чи піде Ектор воювати

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що буде продовжувати тренування, бо хоче бути готовим до всього. Він зауважив, що робитиме все для перемоги.

Я тренувався і хочу тренуватися ще більше, бо відчуваю, що зараз треба бути готовим. 24 лютого ніхто не був готовим. Можливо, мені треба буде піти на фронт. Знаю, що це небезпечно, але я готовий робити все, що потрібно для перемоги,

– заявив кулінар.

Як Ектор Хіменес-Браво проходив військовий вишкіл